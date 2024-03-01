Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu

ALARMI ERTEMELEYİN

Erteleme düğmesine basmak çekici görünebilir ancak gününüzü mahvedebilir ve kendinizi sinirli hissetmenize neden olabilir. Barone, "Ertelemek serotonin salgılıyor ve tekrar uykuya dönmek çok hoş bir duygu" dedi ve ekledi “Sorun şu ki, uyanma süreci beyinde salınan karmaşık bir dizi nörotransmiterden oluşuyor. Uyanıp tekrar uykuya dalmak bunu sekteye uğratıyor”