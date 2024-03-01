Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu
Uyku sağlık için önemlidir ve bilim insanları uykuya dalmanın ideal yollarına ışık tutuyor. Peki tam olarak ne kadar uykuya ihtiyacınız var? İşte uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu...
UYANMA SAATİNİZ DEĞİŞMEMELİ
Uyku Tıbbı Merkezi'nin nörolog ve direktör yardımcısı Dr. Daniel Barone "Uyanma saatiniz değişmemeli... Tabii ki işlerinizi (programlarınızı) hafta içi veya hafta sonu esasına göre değiştirmediğiniz sürece." diye açıkladı. Hafta sonları fazla uyumak, kaybedilen uykuyu telafi etmenin iyi bir yolu gibi görünse de yarardan çok zarar getirebilir. Uyku borcu zamanla birikir ve kolaylıkla telafi edilemez.
GÜNEŞ IŞIĞIYLA UYANIN
Dışarıda ışık varken uyanmak vücudun sirkadiyen ritmi için önemlidir. Uyku tıbbı konusunda uzmanlaşmış bir klinik psikolog ve yönetmen olan Shelby Harris, "Vücudumuz, özellikle sabahları ışığa maruz kalmaya tepki veren iç saati veya sirkadiyen ritmi nedeniyle uyanır" dedi.
UYANMA ZAMANI ÖNEMLİDİR
Uzmanlar herkesin aynı uyku döngüsüne sahip olmadığını söyledi. Bazıları sabah 5'te, bazıları ise sabah 8'de uyandıklarında kendilerini daha iyi hissedecekler Harris, "Vücudunuzun sirkadiyen ritmini doğal aydınlık-karanlık döngüsüyle hizalamak için genellikle erken uyanmanız önerilir" dedi. Ancak sürekli olarak kaliteli uyku almak en önemli şeydir.
ALARMI ERTEMELEYİN
Erteleme düğmesine basmak çekici görünebilir ancak gününüzü mahvedebilir ve kendinizi sinirli hissetmenize neden olabilir. Barone, "Ertelemek serotonin salgılıyor ve tekrar uykuya dönmek çok hoş bir duygu" dedi ve ekledi “Sorun şu ki, uyanma süreci beyinde salınan karmaşık bir dizi nörotransmiterden oluşuyor. Uyanıp tekrar uykuya dalmak bunu sekteye uğratıyor”
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