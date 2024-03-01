Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu

Uyku sağlık için önemlidir ve bilim insanları uykuya dalmanın ideal yollarına ışık tutuyor. Peki tam olarak ne kadar uykuya ihtiyacınız var? İşte uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu...

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2024 Cuma, 12:09
Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu

UYANMA SAATİNİZ DEĞİŞMEMELİ

Uyku Tıbbı Merkezi'nin nörolog ve direktör yardımcısı Dr. Daniel Barone "Uyanma saatiniz değişmemeli... Tabii ki işlerinizi (programlarınızı) hafta içi veya hafta sonu esasına göre değiştirmediğiniz sürece." diye açıkladı. Hafta sonları fazla uyumak, kaybedilen uykuyu telafi etmenin iyi bir yolu gibi görünse de yarardan çok zarar getirebilir. Uyku borcu zamanla birikir ve kolaylıkla telafi edilemez. 

Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu

GÜNEŞ IŞIĞIYLA UYANIN

Dışarıda ışık varken uyanmak vücudun sirkadiyen ritmi için önemlidir. Uyku tıbbı konusunda uzmanlaşmış bir klinik psikolog ve yönetmen olan Shelby Harris, "Vücudumuz, özellikle sabahları ışığa maruz kalmaya tepki veren iç saati veya sirkadiyen ritmi nedeniyle uyanır" dedi.

Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu

UYANMA ZAMANI ÖNEMLİDİR

Uzmanlar herkesin aynı uyku döngüsüne sahip olmadığını söyledi. Bazıları sabah 5'te, bazıları ise sabah 8'de uyandıklarında kendilerini daha iyi hissedecekler  Harris, "Vücudunuzun sirkadiyen ritmini doğal aydınlık-karanlık döngüsüyle hizalamak için genellikle erken uyanmanız önerilir" dedi. Ancak sürekli olarak kaliteli uyku almak en önemli şeydir. 

Uzmanlara göre kaliteli uyku için 4 ipucu

ALARMI ERTEMELEYİN

Erteleme düğmesine basmak çekici görünebilir ancak gününüzü mahvedebilir ve kendinizi sinirli hissetmenize neden olabilir.  Barone, "Ertelemek serotonin salgılıyor ve tekrar uykuya dönmek çok hoş bir duygu" dedi ve ekledi “Sorun şu ki, uyanma süreci beyinde salınan karmaşık bir dizi nörotransmiterden oluşuyor. Uyanıp tekrar uykuya dalmak bunu sekteye uğratıyor”

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