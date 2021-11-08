Minik Kuş'a 'komünist' suçlaması
ABD’de yayınlanan Susam Sokağı adlı televizyon programındaki Minik Kuş karakteri, resmi Twitter hesabında koronavirüs aşısı olduğunu duyurmasının ardından Cumhuriyetçi kesimin eleştirileriyle karşılaştı.
Pfizer firmasının ürettiği koronavirüs aşısının ABD’de 5 ve 11 yaş aralığındaki çocuklar için onay almasıyla birlikte ABD’de aşı olmayı teşvik edici kampanyalar hız kazandı.
Bir dönem ülkemizde de yayımlanan ve ABD’de 51 sezondur yayın hayatına devam eden Susam Sokağı adlı çocuk programındaki Minik Kuş karakteri de bu kampanyaya katıldı.
Minik Kuş karakteri, resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısı olduğunu ilan etmesiyle beraber, Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Ted Cruz’un eleştirilerine maruz kaldı.
I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.— Big Bird (@BigBird) November 6, 2021
Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!
Ted Cruz, “5 yaşındaki çocuğunuz için hükümet propagandası” şeklindeki Twitter mesajı ile kampanyayı eleştirirken, Arizona Eyaleti Senatörü Wendy Rogers, Minik Kuş karakterini komünist olmakla suçladı.
Big Bird is a communist.— Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) November 7, 2021
Cumhuriyetçi Parti destekçileri tarafından çocukların beyinlerinin yıkandığı yönünde eleştiriler alan kampanya, ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından desteklendi.
Good on ya, @BigBird. Getting vaccinated is the best way to keep your whole neighborhood safe.— President Biden (@POTUS) November 8, 2021
Biden, “Tebrikler Minik Kuş. Aşı yaptırmak semti güvenli hale getirmenin en iyi yoludur” diyerek destekleyici bir cevap verdi.
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