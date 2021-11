Minik Kuş'a 'komünist' suçlaması

Pfizer firmasının ürettiği koronavirüs aşısının ABD’de 5 ve 11 yaş aralığındaki çocuklar için onay almasıyla birlikte ABD’de aşı olmayı teşvik edici kampanyalar hız kazandı.

Bir dönem ülkemizde de yayımlanan ve ABD’de 51 sezondur yayın hayatına devam eden Susam Sokağı adlı çocuk programındaki Minik Kuş karakteri de bu kampanyaya katıldı.

Minik Kuş karakteri, resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısı olduğunu ilan etmesiyle beraber, Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Ted Cruz’un eleştirilerine maruz kaldı.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!