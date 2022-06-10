Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında? Miray Daner aslen nereli?
İlk bölümü 3 Haziran'da yayımlanan Kuş Uçuşu isimli dizi ile yıldızı parlayan Miray Daner, 7 yaşından beri oyunculukla ilgileniyor. Peki, Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında? Miray Daner aslen nereli?
Bez Bebek isimli çocuk dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başlayan Miray Daner, son olarak Netflix yapımı Kuş Uçuşu isimli dizi ile dikkatleri çekiyor. Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında? Miray Daner aslen nereli?
MİRAY DANER KİMDİR?
Miray Daner, 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Miray Naz Daner’dir.
Dans ve resim dersleri alan Miray Daner, Güzel Sanatlar Lisesi’nde okumuştur. Oyuncu Aras Bulut İynemli ile kuzendir. Oyuncu İlhan Daner, dedesinin kardeşidir.
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, 2007 yılında Bez Bebek isimli çocuk dizisi ile televizyon kariyeri başlamıştır. Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynamıştır. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırmıştır. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.
FİLMOGRAFİ
Yıl Yapım
* 2010 Dersimiz: Atatürk
* 2011 Çınar Ağacı
* 2013 Arkadaşım Max
* 2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
* 2022 Hayat
Televizyon
Yıl Yapım
* 2008 1 Kadın 1 Erkek
* 2008 Bez Bebek
* 2009 Papatyam
* 2012 Zil Çalınca
* 2012 Merhaba Hayat
* 2013 Medcezir
* 2016 Vatanım Sensin
* 2018 Bir Litre Gözyaşı
* 2022 Kara Tahta
Dijital
Yıl Yapım
* 2019 Hakan: Muhafız
* 2020 Saygı
* 2022 Kuş Uçuşu
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