Mısır'ın en güçlü firavunu 3000 yıl sonra bulundu

Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:37

Güncelleme: 01.06.2024 - 12:56

Mısır'da arkeologlar, Eski Mısır'ın en güçlü firavunu Ramesses II'nin kayıp lahitini ortaya çıkardı. Ramesses II, Ramesses Büyük olarak da bilinir ve Tutankhamun'dan sonra en tanınmış firavundur.

Tutankhamun, mezarıyla daha çok bilinirken, Ramesses II, hükümdarlığı süresince gücü ve etkisiyle tanınır.

RAMESSES II'NİN GÜCÜ

Ramesses II, MÖ 1279'dan 1213'e kadar hüküm sürdü ve Eski Mısır'ın en güçlü dönemlerinden birinde tahta çıktı. Ramesses'in gücünü ve etkisini göstermek için döneminde devasa heykeller yapıldı.

O kadar etkiliydi ki, sonraki firavunlar ona "Büyük Ata" olarak atıfta bulundular. Ölümünden sonra, altın bir tabutta gömüldü, ancak bu tabut antik çağda çalındı ve yerine konulan alçı tabut ise daha sonra yok oldu.

Arkeologlar şimdi, Mısır'ın en büyük firavununun kalıntılarını içermiş olabilecek bir lahit buldular. Bu lahit, dini bir merkezin zemininde bulundu ve içinde Ramesses'in değil, yüksek bir rahibin mumyalanmış kalıntıları yer alıyordu. Ramesses'in mumyalanmış kalıntıları ise 1881'de sıradan bir ahşap tabutta yeniden keşfedildi.

LAHİTİN İLK SAHİBİ RAMESSES II

Fransız Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Mısırbilimci Frédéric Payraudeau, keşfi değerlendirdi. Payraudeau, "Sonuçları okuduğumda şüpheye düştüm. Amerikalı meslektaşımdan dosyayı yeniden incelememi istedim," dedi.

Payraudeau, "Meslektaşlarım, 'kral' kelimesiyle başlayan kartuşun, MÖ 1000 civarında güney Mısır'ı yöneten yüksek rahip Menkheperre'yi belirttiğine inanıyordu. Ancak, bu kartuş aslında önceki bir oymadan kalmıştı ve ilk sahibini belirliyordu," dedi.

İlk sahibi ise Ramesses II çıktı. Payraudeau, "Kraliyet kartuşu, Ramesses II'ye özgü olan taç giyme adını içerir, ancak bu, taşın durumu ve yeniden kullanım sırasında eklenen ikinci bir oymayla gizlenmişti," diye ekledi.

Bu keşif, Krallar Vadisi'nin sadece yağmalanmadığını, aynı zamanda sonraki hükümdarlar tarafından defin objelerinin yeniden kullanıldığını gösteren yeni bir kanıt olarak öne çıktı.