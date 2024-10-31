Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'in son hali çok tartışıldı: Estetik mi yaptırdı?
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Bingöl'e atanan ve göreve başlaması beklenen İdil Bilgen'in son hali gündem oldu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yeni mezun olan ve 2024 Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.
Görevine başlamayan Bilgen’in Amerika’da olduğu ortaya çıktı. Bilgen, Amerika’nın başkenti Washington D.C.’de Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin (ASTRO) düzenlediği 2024 ASTRO toplantısına katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEMDE
Uzun süredir sessizliğini koruyan İdil Bilgen, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle sosyal medyada paylaşımda bulundu. Türkiye Güzeli’nin estetik operasyon yaptırdığı, photoshop ve filtre kullandığı iddiaları sosyal medyada tartışma yarattı. Bilgen, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı paylaşımında şunları söyledi:
“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyeti bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetin sağladığı ayrıcalıkla; ben İdil Bilgen, bir Türk kadını, idealist bir hekim ve ülkesini temsil etmeye gönüllü bir Türkiye Güzeli olarak, Atam’ın gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene!”
BİLGEN’İN KARİYER HEDEFLERİ
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, yarışmaya katılma kararını şöyle açıklamıştı:
“Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla, kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurtdışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum.”
Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önceki bir açıklamasında şunları belirtmişti:
“Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanını aldım. Buraya hala bir hekim olarak katıldım ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu hayat boyu, mesleğim boyunca gururla taşıyacağım. Türkiye Güzeli unvanı da çok anlamlı ve önemli. İkisini birleştirmenin bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum.”
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