2024 Kainat Güzeli adayı Ayliz Duman 'estetik' iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:42

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:42

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman, yarışmada dereceye giremese de yaşadığı tecrübeleri paylaşarak kendini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen yarışmada, Danimarkalı Victori Kjær Theilvig birinci oldu.



Ayliz Duman, finalin ardından "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" açıklamasını yaptı.

Duman, yarışma sonrası yaptığı bir başka açıklamada ise "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Ayrıca, "TOP 30 bekliyordum çünkü çok çalıştım, ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

20 yaşındaki Ayliz Duman, yarışma öncesinde "estetikli" yorumlarına da değindi.

Duman, "Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşımda dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetik yaptırmadım" açıklamasında bulundu.