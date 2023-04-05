Mitat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mitat filmi ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 17:33

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:33

Doğu Yücel'in romanından uyarlanan, yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Arda Eminçe'nin, yapımcılığını Alim Yapım'ın üstlendiği Mitat filmi, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MİTAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, rutin bir hayatı olan Mitat'ın, bir gece kapısının çalmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

MİTAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kadir Doğulu

Sinan Albayrak

Dilek Serbest

İpek Filiz Yazıcı

Bülent Çolak

Eva Dedova

Beyti Engin

MİTAT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, 7 Nisan'da vizyona girecek.