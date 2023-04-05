Mitat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mitat filmi ne zaman vizyona girecek?
Mitat filminin vizyona girmesi heyecanla bekleniyor. Peki, Mitat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mitat filmi ne zaman vizyona girecek?
Doğu Yücel'in romanından uyarlanan, yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Arda Eminçe'nin, yapımcılığını Alim Yapım'ın üstlendiği Mitat filmi, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
MİTAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, rutin bir hayatı olan Mitat'ın, bir gece kapısının çalmasıyla değişen hayatını anlatıyor.
Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.
MİTAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kadir Doğulu
Sinan Albayrak
Dilek Serbest
İpek Filiz Yazıcı
Bülent Çolak
Eva Dedova
Beyti Engin
MİTAT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Film, 7 Nisan'da vizyona girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Kurşunları fırlattı
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi