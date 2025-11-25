Modern ilişkilerin sessiz düşmanı: 'Phubbing' nedir, nasıl durdurulur?

Akıllı telefonların hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte modern ilişkilerde daha önce hiç görülmemiş yeni problemler de ortaya çıkıyor. Bunlardan biri olan phubbing, yani bir kişinin karşısındaki insanı farkında olmadan telefonuyla “görmezden gelmesi”, günümüzde pek çok ilişkiyi sessizce kemiren bir sorun hâline geldi. Uzmanlara göre bu küçük gibi görünen anlar birikerek büyük ilişki problemlerine dönüşüyor.

PHUBBİNG NEDİR VE NEDEN ARTIYOR?

Phubbing, kişinin karşısındaki insanla konuşurken veya birlikte vakit geçirirken dikkatini telefona kaydırması, yani partnerini “telefon uğruna” ihmal etmesi anlamına geliyor.

Günlük hayatta bunun en yaygın örneklerinden biri:

Masada sohbet sırasında telefona bir bakmak,

“Saat kaç?” diye açıp fark etmeden Instagram’da kaybolmak,

Mesajları kontrol ederken partneri konuşmasına devam ederken dikkatin dağılması.

Modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu davranış, romantik ilişkilerde olduğu kadar ebeveyn-çocuk ilişkisinde de endişe verici bir oranda görülmeye başladı. Uzmanlar, phubbing’in özellikle sıcak, duygusal yakınlık gerektiren ilişkilerde ciddi güven ve değer görme sorunları yarattığına dikkat çekiyor.

PHUBBİNG’İ NASIL DURDURABİLİRSİNİZ?

Uzmanlara göre çözüm basit ama disiplin gerektiriyor. İşte, Phubbing'i durdurmanın yolları;