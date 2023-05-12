Mor ve Ötesi’nden Kılıçdaroğlu’na: 'Selam getirdik size'
Mor ve Ötesi müzik grubu, 28 Mayıs 2022’de İstanbul Vodafone Park’ta bir konser düzenlemiş, konserde seyirciler Türkiye’nin dört bir yanına selam göndermişlerdi. Konserin bir kısmını alıntılayan Mor ve Ötesi grubu sosyal medya hesapları üzerinden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na selamlarını ileterek, desteğini açıkladı.
Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden, Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na selam gönderdi.
28 Mayıs 2022’de Vodafone Park’ta düzenlenen konserde, “Yeni Türkiye biziz” diyerek seyircilerle birlikte Türkiye’ye selam gönderilmişti.
Mor ve Ötesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Ankara duysun! 28 Mayıs 2022’den, İnönü’den bir selam getirdik size sevgili Kemal Kılıçdaroğlu!"
“Ankara duysun!”— mor ve ötesi (@mvoofficial) May 12, 2023
28 Mayıs 2022’den, İnönü’den
bir selam getirdik size sevgili
#KemalKılıçdaroğlu ! ??#ilkturdabitirelim ??
(devamı çok yakında! ??) pic.twitter.com/wZWN8cHYLz
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