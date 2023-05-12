Mor ve Ötesi’nden Kılıçdaroğlu’na: 'Selam getirdik size'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 20:39

Güncelleme: 12.05.2023 - 20:41

Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden, Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na selam gönderdi.

28 Mayıs 2022’de Vodafone Park’ta düzenlenen konserde, “Yeni Türkiye biziz” diyerek seyircilerle birlikte Türkiye’ye selam gönderilmişti.

Mor ve Ötesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ankara duysun! 28 Mayıs 2022’den, İnönü’den bir selam getirdik size sevgili Kemal Kılıçdaroğlu!"