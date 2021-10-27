Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman, ünlü isimlerin ve film karakterlerinin dijital portrelerini çizen Mohaç Yücel’in eserini, ünlü özel bir teşekkürle Instagram'dan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:21
Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
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ABD'li oyuncu Morgan Freeman’ın portresini çizen İstanbul merkezli sanatçı Mohaç Yücel’in eserini, oyuncunun kendisi de Instagram hesabından özel bir teşekkürle paylaştı.

Sanatçıların dijital ortamlarda yaratıcılığının yeni yollarını keşfetmesini beğeniyle takip ettiğini söyleyen Morgan Freeman, kendisinin dijital portresinin çizimi için Mohaç Yücel’e teşekkür etti.

Freeman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin sanatçılara dijital ortamda yaratmaları için yeni yollar vermesini seviyorum. Bu dijital portre çizimi için teşekkürler."

Mohaç Yücel şimdiye kadar Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının, sporcunun ya da film karakterinin çizimini yaptı.

Bu isimler arasında Sergio Ramos, Che Guevara, David Bowie, Bob Marley, Keanu Reeves, Jack Nicholson, Cem Karaca, Barış Manço, Jack Nicholson, Jon Snow, Edward Scissorhands, Sherlock Holmes gibi film karakterleri ve ünlü isimler bulunuyor.


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