Cem Yılmaz'dan, yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a NFT hediyesi
Geçtiğimiz günlerde 4 NFT'sine alıcı bulan komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık 17 bin 500 TL değerindeki "CYHEAD000008" isimli NFT'sini yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a hediye etti.
Dünya genelinde esen NFT (Non-fungible token) fırtınası Türkiye'de de ünlü isimlerin katılımıyla hissedilmeye başlandı.
Geçtiğimiz günlerde dördüncü NFT'si de alıcı bulan Yılmaz, son olarak ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a kendi çizimi olan "CYHEAD000008" adlı dijital tokeni hediye etti.
"EFSANE BİR HEDİYE!"
Mutluluğunu Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile ifade eden Anadol, "Çok değerli Cem Yılmaz ağabeyimden efsane bir hediye! NFT dünyasında tarihi bir veri! Sonsuz teşekkürler!" dedi.
Çok değerli @CMYLMZ abimden efsane bir hediye! NFT dünyasında tarihi bir veri! Sonsuz teşekkürler! https://t.co/to4PzIjagy— Refik Anadol (@refikanadol) October 15, 2021
CEM YILMAZ: TARİHTEN BİR YAPRAK
Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Cem Yılmaz ise, "Tarihten bir yaprak diyelim Refik'ciğim..." sözleriyle, Anadol'a teşekkür etti.
tarihten bir yaprak diyelim Refikcim :) ?????? ben tesekkur ederim https://t.co/fLNg1giqBE— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 15, 2021
Refik Anadol'a hediye edilen NFT'nin OpenSea'deki listeleme sayfasına bakıldığında eser için 0,5 (1.890 dolar) ethereum teklif edildiği görülüyor. Yani Cem Yılmaz, Refik Anadol'a yaklaşık olarak 17 bin 500 TL değerinde bir hediye vermiş oldu.
NFT NEDİR?
NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.
NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.
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