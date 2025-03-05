Morgan Freeman'ın taktığı eldivenin sırrı çözüldü!
Morgan Freeman, 97. Oscar töreninde sol elinde siyah eldiven taktı. Ünlü oyuncu, yıllardır geçirdiği trafik kazası sonucu sinir hasarından kaynaklanan fibromiyalji hastalığı nedeniyle eldiven giymek zorunda kaldığını açıkladı.
87 yaşındaki ünlü oyuncu Morgan Freeman, 97. Oscar töreninde sol elinde siyah bir eldiven takarken, bu eldivenin nedeni fibromiyalji hastalığı. Freeman, yıllardır bu hastalık yüzünden eldiven giymek zorunda kaldığını belirtti. Fibromiyalji, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrıya yol açan uzun süreli bir hastalık ve Freeman'ın 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında oluşan sinir hasarından kaynaklanıyor.
Freeman, 2008’deki kazada elini felç etmişti ve kazadan sonra sinir sistemindeki hasar nedeniyle fibromiyalji geliştirdiğini açıklamıştı. Daha önce verdiği bir röportajda, bu hastalığın kolda ağrıya yol açtığını ve ağrıyı "dayanılmaz" olarak tanımlamıştı.
2010 yılında verdiği bir röportajda, sinir hasarından dolayı kan akışını sağlamak amacıyla kompresyon eldiveni giydiğini belirtmişti: "Sinir hasarı yaşadım ve daha iyiye gitmedi. Hareket ettiremiyorum. Elinizi hareket ettirmezseniz şişer. Elinizi günde yaklaşık bir milyon kez hareket ettirdiğinizi biliyor musunuz?"
Fibromiyalji, stres, enfeksiyon veya yaralanma gibi faktörlerle tetiklenebiliyor ve tedavisi bulunmuyor, ancak semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişiklikleri, konuşma terapileri ve egzersiz gibi yöntemler öneriliyor.
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