Morgan Freeman kimdir? Morgan Freeman'ın hastalığı ne?

20 Kasım 2022 Pazar, 18:24

2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış töreni başladı. Törene dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman da katıldı.

MORGAN FREEMAN KİMDİR?



Morgan Freeman, 1 Haziran 1937'de Memphis, Tennessee'de doğdu. Berber Morgan Porterfield Freeman ve öğretmenMayme Edna'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Freeman dokuz yaşındayken okuldaki bir oyunda başrolde oynayarak oyunculuk hayatına başlamış oldu.12 yaşındayken eyalet çapında bir drama yarışması kazandı. 1955'te Broad Street Lisesi'nden mezun oldu ve Jackson State Üniversitesi'nden gelen kısmi drama bursunu reddederek Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne katılmayı tercih etti.

Orduya katıldıktan dört yıl sonra Los Angeles, Kaliforniya'ya taşındı. 1960'ların başında Pasadena Playhouse'da oyunculuk dersleri ve San Francisco'da dans dersleri aldı. The Electric Company’deki rolleri sayesinde tanındı 1980 yılının ortalarında Freeman kendisine babacan karakteri kazandıran önemli sinema filmlerinde rol almaya başladı. 1994 yılında The Shawshank Redemption filminde oynadığı rolle alkış topladı. Aynı yıl 44. Berlin Uluslararası Film Festivalinde jüri üyesi olarak görev aldı. Aynı zamanda Robin Hood: Prince Of Thieves, Unforgiven, Seven ve Deep Impact gibi filmlerde baş rolleri oynadı. 1997 yılında Lori McCreary ile birlikte Revelations Entertainment adlı prodüksiyon şirketini ve kız kardeşi ile birlikte eş başkan oldukları ClickStar adlı online film dağıtım şirketini kurdu.

MORGAN FREEMAN ÖDÜLLERİ

28 Ekim 2006’da Freeman Mississippi'nin En İyileri ödülleri Töreninde Ömür Boyu Başarı Ödülü kazandı. Delata Eyalet Üniversitesinden Sanat ve Edebiyat Dalında Doktoraya layık görüldü. 2008 yılında aile tarihi PBS şovu olan African American Lives 2’ de yayınlandı ve DNA testleri sonucunda Niger’deki Songhai ve Tuareg insanlarından geldiğini öğrendi. 1978 yılında The Mighty Cents filmindeki rolüyle Tony Ödüllerine aday gösterildi. 1997 yılında Rhodes College’inde fahri mezun unvanı verildi. 2003 yılında Karlovy Vary Uluslararası Film Festivalinde dünya sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Kristal Küre Ödülüne aday gösterildi. 2006 yılında Cairo Ulaslararası Film Festivaline onur konuğu olarak katıldı. 2007 yılında kendisi ve eşi Mississippi Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nden ömür boyu başarı ödülü kazandı. 2007 yılında Screen Nation Film and TV ödül töreninde film ve televizyona yaptığı katkılardan dolayı onur nişanı aldı. 2008 Kennedy Center Honnors 2010 yılında Brown Üniversitesinden fahri doktora aldı. 2011 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından Yaşam Boyu Ödülüne layık görüldü. 2012 yılında People’s Choice Awards tarafından En Gözde Film İkonu ödülüne layık görüldü. 2012 Cecil Bç Demille Ödülü.

MORGAN FREEMAN'IN HASTALIĞI

Morgan Freeman bir süredir fibromiyalji ile mücadele ediyor. Fibromiyalji Fibromiyalji özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu ile karakterize kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır.



MORGAN FREEMAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Freeman 22 Ekim 1967’den 1979 yılına kadar Jeanette Adair Bradshaw ile evli kaldı. Myrna Colley-Lee ile 16 Haziran 1984'te evlendi.



MORGAN FREEMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER





1964 The Pawnbroker

1966 A Man Called Adam

1968 Where Were You When the Lights Went Out?

1971 Who Says I Can't Ride a Rainbow!

1980 Brubaker

Attica

1984 Teachers

Harry & Son

1985 Marie

That Was Then... This Is Now

1987 Street Smart

1988 Clean and Sober

1989 Glory

Bayan Daisy'nin Şoförü

Lean on Me

Johnny Handsome

1990 Şenlik Ateşi

T he Civil War

1991 Robin Hood: Hırsızlar Prensi

1992 Affedilmeyen

The Power of One

1993 Bopha!

1994 Esaretin Bedeli

1995 Yedi

Outbreak

1996 Chain Reaction

Moll Flanders

1997 Amistad

Kızları Öp

1998 Derin Darbe

Hard Rain

2000 Hemşire Betty

Under Suspicion

2001 Along Came a Spider

2002 En Büyük Korku

High Crimes

2003 Aman Tanrım!

Dreamcatcher

Levity

2004 Milyonluk Bebek

The Hunting of the President

The Big Bounce

2005 An Unfinished Life

Dünyalar Savaşı

March of the Penguins

Batman Başlıyor

Kır Zincirlerini

Edison

Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D

2006 Kontrat

Şanslı Slevin

Ekspres Kasa

2007 Aman Tanrım 2

Feast of Love

Kızımı Kurtarın

Şimdi ya da Asla

2008 Kara Şövalye

Wanted

Aşkın Gurusu

2009 Prom Night in Mississippi

Thick as Thieves

The Maiden Heist

Yenilmez

2010 RED

2011 Born to Be Wild

Conan

Breaking the Taboo

Bir Yunusun Hikâyesi

2012 Adanın Büyüsü

Kara Şövalye Yükseliyor

2013 Kod Adı: Olympus

Oblivion

Sihirbazlar Çetesi

Last Vegas

2014 Lego Filmi

Evrim

Lucy

Dolphin Tale 2

5 Flights Up

Lennon or McCartney

2015 Last Knights

Ted 2

Momentum

2016 Kod Adı: Londra

Sihirbazlar Çetesi 2

Ben-Hur

2017 Going in Style

Just Getting Started

2018 Alfa Kurt

Fındıkkıran ve Dört Diyar

Brian Banks

2019 Princess of the Row

The Poison Rose

Kod Adı: Angel

2020 The Killing of Kenneth Chamberlain

2022 The Comeback Trail

Coming 2 America

Vanquish

Hitman's Wife's Bodyguard