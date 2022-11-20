Morgan Freeman kimdir? Morgan Freeman'ın hastalığı ne?
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde ünlü oyuncu Morgan Freeman damga vurdu. Morgan Freeman kimdir?
2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış töreni başladı. Törene dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman da katıldı.
MORGAN FREEMAN KİMDİR?
Morgan Freeman, 1 Haziran 1937'de Memphis, Tennessee'de doğdu. Berber Morgan Porterfield Freeman ve öğretmenMayme Edna'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Freeman dokuz yaşındayken okuldaki bir oyunda başrolde oynayarak oyunculuk hayatına başlamış oldu.12 yaşındayken eyalet çapında bir drama yarışması kazandı. 1955'te Broad Street Lisesi'nden mezun oldu ve Jackson State Üniversitesi'nden gelen kısmi drama bursunu reddederek Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne katılmayı tercih etti.
Orduya katıldıktan dört yıl sonra Los Angeles, Kaliforniya'ya taşındı. 1960'ların başında Pasadena Playhouse'da oyunculuk dersleri ve San Francisco'da dans dersleri aldı. The Electric Company’deki rolleri sayesinde tanındı 1980 yılının ortalarında Freeman kendisine babacan karakteri kazandıran önemli sinema filmlerinde rol almaya başladı. 1994 yılında The Shawshank Redemption filminde oynadığı rolle alkış topladı. Aynı yıl 44. Berlin Uluslararası Film Festivalinde jüri üyesi olarak görev aldı. Aynı zamanda Robin Hood: Prince Of Thieves, Unforgiven, Seven ve Deep Impact gibi filmlerde baş rolleri oynadı. 1997 yılında Lori McCreary ile birlikte Revelations Entertainment adlı prodüksiyon şirketini ve kız kardeşi ile birlikte eş başkan oldukları ClickStar adlı online film dağıtım şirketini kurdu.
MORGAN FREEMAN ÖDÜLLERİ
28 Ekim 2006’da Freeman Mississippi'nin En İyileri ödülleri Töreninde Ömür Boyu Başarı Ödülü kazandı. Delata Eyalet Üniversitesinden Sanat ve Edebiyat Dalında Doktoraya layık görüldü. 2008 yılında aile tarihi PBS şovu olan African American Lives 2’ de yayınlandı ve DNA testleri sonucunda Niger’deki Songhai ve Tuareg insanlarından geldiğini öğrendi. 1978 yılında The Mighty Cents filmindeki rolüyle Tony Ödüllerine aday gösterildi. 1997 yılında Rhodes College’inde fahri mezun unvanı verildi. 2003 yılında Karlovy Vary Uluslararası Film Festivalinde dünya sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Kristal Küre Ödülüne aday gösterildi. 2006 yılında Cairo Ulaslararası Film Festivaline onur konuğu olarak katıldı. 2007 yılında kendisi ve eşi Mississippi Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nden ömür boyu başarı ödülü kazandı. 2007 yılında Screen Nation Film and TV ödül töreninde film ve televizyona yaptığı katkılardan dolayı onur nişanı aldı. 2008 Kennedy Center Honnors 2010 yılında Brown Üniversitesinden fahri doktora aldı. 2011 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından Yaşam Boyu Ödülüne layık görüldü. 2012 yılında People’s Choice Awards tarafından En Gözde Film İkonu ödülüne layık görüldü. 2012 Cecil Bç Demille Ödülü.
MORGAN FREEMAN'IN HASTALIĞI
Morgan Freeman bir süredir fibromiyalji ile mücadele ediyor. Fibromiyalji Fibromiyalji özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu ile karakterize kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır.
MORGAN FREEMAN'IN ÖZEL YAŞAMI
Freeman 22 Ekim 1967’den 1979 yılına kadar Jeanette Adair Bradshaw ile evli kaldı. Myrna Colley-Lee ile 16 Haziran 1984'te evlendi.
MORGAN FREEMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
1964 The Pawnbroker
1966 A Man Called Adam
1968 Where Were You When the Lights Went Out?
1971 Who Says I Can't Ride a Rainbow!
1980 Brubaker
Attica
1984 Teachers
Harry & Son
1985 Marie
That Was Then... This Is Now
1987 Street Smart
1988 Clean and Sober
1989 Glory
Bayan Daisy'nin Şoförü
Lean on Me
Johnny Handsome
1990 Şenlik Ateşi
T he Civil War
1991 Robin Hood: Hırsızlar Prensi
1992 Affedilmeyen
The Power of One
1993 Bopha!
1994 Esaretin Bedeli
1995 Yedi
Outbreak
1996 Chain Reaction
Moll Flanders
1997 Amistad
Kızları Öp
1998 Derin Darbe
Hard Rain
2000 Hemşire Betty
Under Suspicion
2001 Along Came a Spider
2002 En Büyük Korku
High Crimes
2003 Aman Tanrım!
Dreamcatcher
Levity
2004 Milyonluk Bebek
The Hunting of the President
The Big Bounce
2005 An Unfinished Life
Dünyalar Savaşı
March of the Penguins
Batman Başlıyor
Kır Zincirlerini
Edison
Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D
2006 Kontrat
Şanslı Slevin
Ekspres Kasa
2007 Aman Tanrım 2
Feast of Love
Kızımı Kurtarın
Şimdi ya da Asla
2008 Kara Şövalye
Wanted
Aşkın Gurusu
2009 Prom Night in Mississippi
Thick as Thieves
The Maiden Heist
Yenilmez
2010 RED
2011 Born to Be Wild
Conan
Breaking the Taboo
Bir Yunusun Hikâyesi
2012 Adanın Büyüsü
Kara Şövalye Yükseliyor
2013 Kod Adı: Olympus
Oblivion
Sihirbazlar Çetesi
Last Vegas
2014 Lego Filmi
Evrim
Lucy
Dolphin Tale 2
5 Flights Up
Lennon or McCartney
2015 Last Knights
Ted 2
Momentum
2016 Kod Adı: Londra
Sihirbazlar Çetesi 2
Ben-Hur
2017 Going in Style
Just Getting Started
2018 Alfa Kurt
Fındıkkıran ve Dört Diyar
Brian Banks
2019 Princess of the Row
The Poison Rose
Kod Adı: Angel
2020 The Killing of Kenneth Chamberlain
2022 The Comeback Trail
Coming 2 America
Vanquish
Hitman's Wife's Bodyguard
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