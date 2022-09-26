Motosikletli sürücüye çarpan Yıldız Tilbe hakkında karar

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:31

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçen nisan ayında bir motosikletliyle çarpışmıştı. Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koşmuştu. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı.

'TAKİPSİZLİK' KARARI VERİLDİ

Ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Savcılık, Tilbe'nin Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi sebebiyle soruşturmaya başlandığını belirtti.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi.

Şikâyet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.