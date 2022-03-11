MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 12'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ferhat Göçer, 705 oyun kullanıldığı seçim sonunda yeni başkan oldu. Göçer, "'#BirlikteDahaGüçlüyüz' prensibinden yola çıkarak, üyelerimize hizmet edeceğiz. Bütün hedefimiz, eser sahibi üyelerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak ve gelirlerini artırmak olacaktır" dedi.
Şarkıcı ve doktor Ferhat Göçer, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı oldu. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen 12. Genel Kurul toplantısında 494 oy alan sanatçı, MSG'nin başkan koltuğuna oturdu.
Seçimlerde kullanılan 705 oyun 211'ini alan rakibi İsra Gülümser'i geride bırakan Göçer, yaptığı açıklamada genel kurulun 9 Mart'ta yapıldığını belirterek, "Sanatçı üyelerimize yakışan bir şıklıkta yapılan seçimle neredeyse seçime katılan MSG Üyelerinin tamamının güven oyunu alarak seçildik" dedi.
"ÇALIŞMALARA VAKİT KAYBETMEKSİZİN BAŞLAYACAĞIZ"
Göçer, MSG üyelerinin hakları için yapılacak çalışmalara işaret ederek, "Değerli arkadaşlarımdan oluşan ekibimle '#BirlikteDahaGüçlüyüz' prensibinden yola çıkarak, üyelerimize hizmet edeceğiz. Bütün hedefimiz, eser sahibi üyelerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak ve gelirlerini artırmak olacaktır. Umumi mahaller, yurt dışı, dijital alanlarda ayrıca NFT ve metaverse gibi yeni mecralarda üyelerimizin haklarını koruyacak çalışmalara vakit kaybetmeksizin yarından itibaren başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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