Şahan Gökbakar: 'Doların yeşiline değil, ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması başta olmak üzere, Türkiye'deki ağaç katliamlarına sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Gökbakar, "Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Türkiye'nin gündeminde olmayı sürdürüyor. Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.
Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.
Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN AĞAÇ KATLİAMLARINA TEPKİ
Zeytinlik düzenlemesine yönelik tepkiler sürerken; Türkiye'nin bazı yerlerinde de ağaç kesimleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.
"DOLARIN YEŞİLİNE DEĞİL DE..."
Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş’ta 112 Kanserli ağaç kesilmiş. İnsanlar bana ses çıkarmayacak mısın yazıyor? Çıkarmayacağım, çünkü belediye başta olmak üzere, bilim insanları, Orman Müdürlüğü vs. tüm yetkililer kesilsin demiş. Yanlış uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin ağaçları kesilmesin demeye devam!"
"Rant uğruna kesilecek ağaçlara ses çıkartırım ben. Kömür diye yok edilecek zeytin ağaçlarına ses çıkartırım. Tedbirli olunmadığı için göz göre göre yanan kızıl çamlar için bağırırım ben. Çünkü siyasi bir fanatizm veya kişisel çıkarlar değil, tabiat sevgisidir bana bunu yaptıran."
"Büyük holdingler var ya bizim ülkede; sahipleri, eşleri, çocukları sosyal sorumluluk projeleri yaparlar, orkestra kurar sanata önem verirler, sporu desteklerler vs ama ormanı, ağacı kestirip kömür sahası açmaya çalışırlar. Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke."
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