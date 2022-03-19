Muazzez Abacı'nın gündem olan 'kutlama videosu' 3 yıl önceye ait çıktı

19 Mart 2022 Cumartesi, 11:07

Türk sanat müziğinin önemli bestekârlarından, keman virtüözü Talat Er'e, şefliğini yaptığı koro elemanlarından sürpriz bir kutlama geldi. Musikişinas Dostlar Korosu elemanları konser öncesinde şeflerine sürpriz yaparak, Talat Er'in 54. yaş gününü kutladı.

Pasta keserken duygu dolu anlar yaşayan Er, sosyal medya hesabından da usta sanatçı Muazzez Abacı'nın bir videosunu paylaştı. Abacı'nın, sanatçı Talat Er'in doğum gününü kutladığı video sosyal medyada gündem olmuş ve "Alzheimer iddialarına yanıt" olarak yorumlanmıştı.

Söz konusu videoda Abacı, "Türkiye radyolarının değerli keman üstadı Talat Er, sana hayırlı doğum günleri, çok iyi yıllar, çok mutlu, çok sağlıklı yıllar diliyorum. Canım arkadaşım, benim değerli keman üstadım, Allah feyzini arttırsın, seni çok seviyorum güzel kardeşim" ifadelerini kullanıyordu.

"VİDEO 3 YIL ÖNCEYE AİT"

Abacı'nın videosunun gündem olmasının ardından; Cumhuriyet'e konuşan ses sanatçısı Onur Akay, söz konusu görüntülerin 3 yıl önceye ait olduğunu açıkladı.

Akay, "Muazzez Abacı, o videoyu Talat Er'e 3 yıl önce gönderdi" ifadelerini kullandı.