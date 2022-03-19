Muazzez Abacı'nın gündem olan 'kutlama videosu' 3 yıl önceye ait çıktı
Son olarak Alzheimer iddialarıyla gündeme gelen Muazzez Abacı'nın bugün ortaya çıkan ve iyi olduğunu gösterdiği bir videosu, sosyal medyada gündem olmuştu. Abacı'nın, sanatçı Talat Er'in doğum gününü kutladığı video "Alzheimer iddialarına yanıt" olarak yorumlanmıştı. Son olarak ses sanatçısı Onur Akay, söz konusu videonun 3 yıl önceye ait olduğunu açıkladı.
Türk sanat müziğinin önemli bestekârlarından, keman virtüözü Talat Er'e, şefliğini yaptığı koro elemanlarından sürpriz bir kutlama geldi. Musikişinas Dostlar Korosu elemanları konser öncesinde şeflerine sürpriz yaparak, Talat Er'in 54. yaş gününü kutladı.
Pasta keserken duygu dolu anlar yaşayan Er, sosyal medya hesabından da usta sanatçı Muazzez Abacı'nın bir videosunu paylaştı. Abacı'nın, sanatçı Talat Er'in doğum gününü kutladığı video sosyal medyada gündem olmuş ve "Alzheimer iddialarına yanıt" olarak yorumlanmıştı.
Söz konusu videoda Abacı, "Türkiye radyolarının değerli keman üstadı Talat Er, sana hayırlı doğum günleri, çok iyi yıllar, çok mutlu, çok sağlıklı yıllar diliyorum. Canım arkadaşım, benim değerli keman üstadım, Allah feyzini arttırsın, seni çok seviyorum güzel kardeşim" ifadelerini kullanıyordu.
"VİDEO 3 YIL ÖNCEYE AİT"
Abacı'nın videosunun gündem olmasının ardından; Cumhuriyet'e konuşan ses sanatçısı Onur Akay, söz konusu görüntülerin 3 yıl önceye ait olduğunu açıkladı.
Akay, "Muazzez Abacı, o videoyu Talat Er'e 3 yıl önce gönderdi" ifadelerini kullandı.
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