Müge Anlı kız kardeşlerin tavırlarına dayanamadı: Davayı işlemekten vazgeçti!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:35

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:35

Müge Anlı’nın dünkü yayınına, kayıp anneleri Menekşe Güven’i bulmak için başvuran Linde, Betül ve Nurcan’ın hikayesi damga vurdu. Ancak genç kızların tavırları nedeniyle Anlı, olayı işlemeye devam etmeyeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, 28 yaşında eşi ve kayınbiraderleri tarafından katledilen Nezaket Uyur’un cinayeti, Müge Anlı’da geniş yankı uyandırmıştı. Nezaket Uyur’un katillerinin bulunması için mücadele eden kızları Habibe, Sebile ve Nebile’nin cesareti, benzer bir süreç yaşayan Linde, Betül ve Nurcan’a ilham verdi.

Kendi anneleri Menekşe Güven’i bulmak için Müge Anlı’ya başvuran kızlar, olayın seyrinin değişmesiyle beklenmedik bir süreç yaşadı.

ŞİDDET İÇİN 'HER EVDE OLUR' DEDİ

Menekşe Güven’in kaybında dayılarından şüphelenen kızlara cevap vermek için dayıları Şehvan da stüdyoya geldi ve iddiaları reddetti. Yayın süresince gelen ihbarlarda, Menekşe Güven’in eşi Ali Şakar’dan şiddet gördüğü ve hayatında başka bir erkeğin olduğu öne sürüldü. Ancak kızlar, babalarıyla ilgili bu iddiaları kabul etmedi ve “Her evde olur” diyerek şiddeti normalleştiren ifadeler kullandı. Müge Anlı, bu yaklaşım karşısında kızları uyararak şiddetin asla normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Program sırasında, Menekşe Güven’in Irak’ta bir erkeğe verildiğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Hatta orada onu gören kişiler olduğu da belirtildi. Ancak kızlar, annelerinin yaşama ihtimaline sevinmek yerine, babalarının suçlanmasına tepki göstermeye devam etti.

Bu durum karşısında Müge Anlı, yayına devam etmenin anlamsız olduğunu belirterek, "Ben annenizi bulmak istiyorum ama siz izin vermiyorsunuz. Size de kızamıyorum. Dayınızı suçlu bilerek büyümüşsünüz. Öyle de kalsın. Muhtemelen bu son yayınımız olur" diyerek programı sonlandıracağını açıkladı.

Nurcan, "Bizi kovsan da kapında yatarım" diyerek yayına devam etmek istediklerini belirtince Anlı, "O zaman babana söyle yayına katılsın. Ortaya çıkabilecek gerçeklere karşı kendinizi hazırlayın" dedi.