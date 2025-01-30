Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır avukat kimliğiyle bulunan Rahmi Özkan'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Rahmi Özkan Müge Anlı'nın programından ayrıldı mı? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

RAHMİ ÖZKAN'AN MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN AYRILDI MI?

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumculuk ve hukuki danışmanlık yapan Avukat Rahmi Özkan günlerdir canlı yayında yer almıyordu. Programa takip eden izleyiciler, Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama bekliyordu. Müge Anlı'dan açıklama yayın esnasında geldi.

Avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyuran Anlı, Özkan'ın hastane odasından bile programı takip ettiğini de sözlerine ekledi. Özkan, daha önce de bir operasyon geçirdiği için yayına çıkmamıştı. Anlı, Özkan’ın iyileşmesini temenni ettiğini ve en kısa sürede yayına katılacağı bilgisini de ekledi.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan 82 yaşındadır. 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Rahmi Özkan, ilkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı.

1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.