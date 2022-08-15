Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:04

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, bir süredir birlikte olduğu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı aldığını duyurmuştu.

Geçen haftalarda evlenen çiftin törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmaması dikkat çekmişti.

Anlı ve Yüzbaşıoğlu, katıldıkları bir davette görüntülendi.

Müge Anlı evleneceğini şu sözlerle açıklamıştı;

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."