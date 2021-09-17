Müge Anlı'da anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Alman vatandaşı Vedat Alexander anne ve babasını bulmak için katıldı. 33 yıl sonra anne ve babasını bulan Vedat Alexander'ın 19 kardeşinin daha olduğu ortaya çıktı.
Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs
1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Vedat Alexander
Schlienbecker, annesi ve babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e
başvurdu.
Haber Global'ın aktardığına göre ekonomik sıkıntılarından
dolayı terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka
yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık
alındı.
"GERÇEK KİMLİĞİMİN PEŞİNDEYİM"
2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve
çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker,
"Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse
de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni
kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun
ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.
Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e
başvuran Vedat Alexander Schlienbecker'ın 33 yıldır görmediği anne ve babası
bulundu. Canlı yayına bağlanan baba, Schlienbecker ve ablasını kendisinin cami
avlusuna bıraktığını, yanlarında bulunan notu da kendisinin yazdığını söyledi.
TOPLAMDA 19 KARDEŞ
Şu anda 11 çocuğu olduğunu söyleyen baba, anneleriyle ayrı olduklarını söyledi. Genç adamın annesine de dakikalar içerisinde ulaşıldı. Yayına telefonla bağlanan anne, fotoğraftaki çocukların kendi çocuğu olduğunu söyledi. Anne 8 çocuğunun daha olduğunu söyledi. Bir ablası olan Vedat Alexander Schlienbecker, toplam 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi.
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