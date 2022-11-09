Müge Anlı'da 'müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu: 'Ben eşimle bile böyle konuşamam...'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 14:35

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Selim Yalçınkaya cinayeti araştırılıyordu. Müge Anlı'nın kapısını çalan Yalçınkaya'nın acılı ailesi eski eş Derya'dan şüphelendiklerini belirtmişti.

Önceki gün ise Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın Derya tarafından ihanete uğradığını kanıtlayan yazışmaları gösterdi. Müge Anlı, okudukları karşısına şaşkına döndü ve sinirlendi.

AİLE DERYA HANIM'I SUÇLADI

Bir çocuk babası Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Canlı yayına çıkan aile ise oğullarının başını ihanet yüzünden boşandığı eski gelinleri Derya Hanım'ın yaktığını ileri sürdü.

Oğullarının evliliği boyunca aldatıldığını söyleyen aile, babalarının da gelinlerinin görüştüğü kişiyle kavga ederek cezaevine girdiğini söyledi. Oğullarının bir düşmanının olmadığını belirten aile, eski gelinlerini suçladı.

MÜSTEHCEN MESAJLARI OKUDU

Canlı yayına gelerek ihaneti kabul eden Derya Hanım'ın ihanetle ilgili eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı ise sinirden ne diyeceğini bilemedi.

Canlı yayında Derya Hanım'ın ihanetin ardından eşi Selim Yalçınkaya'ya itiraf ettiği ihanet mesajlarını okuyan Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi.

DERYA HANIM: KOCAMLA HER ŞEYİ KONUŞUYORDUM

İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi.

MÜGE ANLI: SENİN KAFAN KIRIK MI?

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"