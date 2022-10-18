Prof. Dr. Arif Verimli'den uzun zaman sonra gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' itirafı: '21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım...'

Reyting rekorları kıran Müge Anlı İle Tatlı Sert programının aktörleri arasında yer alan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, programdan ayrılmasından uzun bir süre sonra dikkat çeken itirafta bulundu. Verimli, programdan ayrıldığı gün tansiyonunun yükseldiğini ve üzerindeki mikrofonları sinirli şekilde çıkarıp attığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 11:34
Prof. Dr. Arif Verimli'den uzun zaman sonra gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' itirafı: '21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım...'
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ATV ekranlarında yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programının geçen yıllardaki en önemli aktörlerinden biri de ünlü psikiyatrist Arif Verimli oldu.

ŞEVKİ SÖZEN İLE GERİLİM SONRASI PROGRAMI BIRAKTI

Programda Şevki Sözen ile yaşadığı gerilim sonrası daha fazla devam etmeme kararı alan Arif Verimli, geçen aylarda programa veda etti. Ancak Verimli sosyal medya hesabından ara ara açıklamalarda bulunuyor.

UZUN SÜRE SONRA GELEN İTİRAF

Arif Verimli, programdan ayrılmasından uzun bir süre geçmesinin ardından da dikkat çeken bir itirafta bulundu. 

Verimli, "Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim. Gayet de mutluyum. Yalnız bir hekim bir başka hekimi kırmışsa arar özür diler. Zaten dönmeyeceğim bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağ olsun iyi de oldu benim için" dedi.

İşte o paylaşım:


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