Müge Boz, müjdeli haberi gözyaşlarıyla duyurdu

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:27

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturan Müge Boz, müjdeli haberi verdi.

Müge Boz, ikinci kez anne olacağını, "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu.

39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Boz'a; Özge Özpirinçci, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, Çağla Şıkel ve Elvin Levinler gibi birçok ünlü isim tebrik mesajı attı.

Geçtiğimiz günlerde NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Boz, "İkinci çocuk istiyorum. Vina’nın bir kardeşi olsun istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

