Ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Türkiye turnesi

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Mart ayında Türkiye'nin farklı illerinde konserler vererek sevenleriyle buluşacak.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:30
Ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Türkiye turnesi
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Türkiye turnesine çıkacak olan Evgeny Grinko, 7 Mart’ta Samsun, 10 Mart’ta Ankara, 9 ve 11 Mart’ta İstanbul, 12 Mart’ta Bursa ve 13 Mart’ta da İzmir’de konser verecek.

Besteci ve piyanist kimliğinin yanı sıra konserlerinde gitar ve davul performanslarıyla da büyük ilgi gören sanatçının konser biletleri bubilet.com.tr’den satışa sunuldu.

Müziğini basit ve güzel olarak tanımlayan Evgeny Grinko, önceki performanslarında Türkiye’de konser vermeyi çok sevdiğini de dile getirmişti. 


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