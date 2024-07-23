Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:14

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:14

2024 Muharrem ayı takvimi, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının bitiş tarihi Hicri Takvim'e göre belli oldu. Buna göre; Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

AŞURE DAĞITMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 16 Temmuz Çarşamba gününe denk geldi. Aşure dağıtımı 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.