Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?

Muharrem ayının ne zaman sona ereceği, aşure yapmak ve sevdiklerine dağıtmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:14
Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?
Abone Ol google-news

2024 Muharrem ayı takvimi, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının bitiş tarihi Hicri Takvim'e göre belli oldu. Buna göre; Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

AŞURE DAĞITMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 16 Temmuz Çarşamba gününe denk geldi. Aşure dağıtımı 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.


Aşure Günü haberleri aşure haberleri Muharrem Ayı haberleri

İlgili Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Komiser Yardımcısı alımı ne zaman? Komiser Yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

Komiser Yardımcısı alımı ne zaman? Komiser Yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler