Muhasebeciliği bıraktı, topraksız tarıma başladı! Yılın 12 ayı yetiştiriyor, 150 liradan satıyor!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:11

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:11

Ülkenin en çok patatesinin yetiştirilmesinin yanı sıra lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektarinde de ilk 10'da yer alan Niğde'nin 1000 rakımlı Gümüşler beldesinde yaşayan muhasebeci Rıfat Erdoğan, 2006 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle mesleği bırakarak, eşiyle çiftçilik yapmaya başladı. Destek ve hibe programlarına katılmadan, kendi imkanlarıyla 500 metrekarelik çilek serası kuran Erdoğan, mesleğini geliştirdikçe bu alanı 1,5 dönüme yükseltti. Son yıllarda gelişen teknolojiyi de takip eden Erdoğan, topraksız tarım yapmaya başladı.

'150 LİRADAN ALICI BULUYOR'

Yılın 12 ayı çilek hasadı yaptığını belirten Erdoğan, "Eşimle en büyük hayalimiz çilek üretmekti, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bu iş yıllardır geçim kaynağımız oldu. Serada ürettiğimiz çileklerimiz, aroması ve tazeliğiyle dikkat çekiyor. Mevsim şartlarına rağmen kaliteli ürünler elde ediyoruz. Zor şartlara rağmen emeğimin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese de mutlu oldukları işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Ürünlerimiz 150 liradan alıcı buluyor. Bu işi, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle çileklerimiz yoğun talep görüyor" diye konuştu.