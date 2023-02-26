Muhlis Asan kimdir? Muhlis Asan neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 16:20

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 16:20

Oyuncu Muhlis Asan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhlis Asan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MUHLİS ASAN KİMDİR?

Muhlis Asan, 1958'de Iğdır'da doğdu. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı. Toprak, Halkın Gücü, Hamdi Ne Umdu Ne Buldu, Deprem ve Zulüm oyunlarında oynadı. 1982-1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda Alman Gelin ve Yıl 1921 oyunlarında rol aldı.

Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da Woyzeck Oyunu, Müjdat Gezen'le Gırgıriye Müzikali, Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, Ne Yazıkki Namuslu ve Sarı Çizmeli Oyunları'nda rol aldı.

MUHLIS ASAN NEDEN HAYATINI KAYBETTI?

17 Ocak'ta Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen Tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasına davet edilen Muhlis Asan, oyun öncesi kalp krizi geçirmişti. Galaya katılan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrılmıştı.

Taksiyle ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalbi 7 dakika duran Muhlis Asan, yoğun bakıma alındıktan sonra önlem amaçlı olarak uyutuldu. Ünlü oyuncu bu 25 Şubat'ta hayatını kaybetti.