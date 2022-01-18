Bülent Emrah Parlak'tan 7 şarkılık 'Sezen Aksu' paylaşımı: 'Bu şarkıların da hesabını vermelidir!'
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Bülent Emrah Parlak'tan, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, iktidara yakın isim ve gruplar tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu paylaşımı geldi. Aksu'nun 7 şarkısını paylaşan Parlak, "Sezen Aksu bu şarkıların da hesabını vermelidir!" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti.
Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.
Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmış; AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti. MHP lideri Bahçeli de, grup toplantısında Aksu'yu şarkı sözleri üzerinden hedef göstermişti.
"BU ŞARKILARIN DA HESABINI VERMELİDİR!"
Tartışmalar sürerken; dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Bülent Emrah Parlak'tan esprili bir Sezen Aksu paylaşımı geldi. Parlak, Aksu'nun uğradığı saldırıyı mizahi yolla ele alarak sanatçıyı savundu.
Parlak'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
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