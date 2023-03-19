Müjde Uzman, insomnia hastası olduğunu duyurdu: 'Hiç uyumadım'
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan Müjde Uzman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda insomnia (uyuyamama) hastalığından dolayı zor zamanlardan geçtiğini açıkladı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, insomnia olduğunu duyurdu.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım üçüncü haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.
Uzman, yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim. Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.
INSOMNİA NEDİR?
Uykusuzluk (insomnia) uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- Erdoğan aday olamaz
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı
- Av. Kazmaz aday adaylığını açıkladı: Kamer Genç olacağım
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması