Müjde Uzman, insomnia hastası olduğunu duyurdu: 'Hiç uyumadım'

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan Müjde Uzman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda insomnia (uyuyamama) hastalığından dolayı zor zamanlardan geçtiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:58
Müjde Uzman, insomnia hastası olduğunu duyurdu: 'Hiç uyumadım'
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, insomnia olduğunu duyurdu.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım üçüncü haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.

Uzman, yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim. Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.

INSOMNİA NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia) uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.


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