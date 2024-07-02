Tuba Büyüküstün beğeni toplamıştı: Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonundan fragman

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz'un yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:11
Tuba Büyüküstün beğeni toplamıştı: Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonundan fragman
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Netflix, 'Zeytin Ağacı’nın 2. sezon fragmanını yayımladı. 

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan 'Zeytin Ağacı', 2. sezonu ile 11 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak. 

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini ise Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz paylaştı.

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tûba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.

 


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