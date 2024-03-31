Murat Boz oy pusulasının uzunluğuna sitem etti: 'Yarım saat falan bekledim'

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Boz, "Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah. Oy pusulası biraz uzundu o biraz tabi zaman alıyor" dedi.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:12
Murat Boz oy pusulasının uzunluğuna sitem etti: 'Yarım saat falan bekledim'
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Ünlü şarkıcı Murat Boz, yerel seçimler için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna geldi.

Saat 12.30 sıralarında okula gelen Boz, bir sür kuyrukta bekledikten sonra oyunu 1246 Nolu sandıkta kullandı.

"O KADAR DA BEKLEYECEĞİZ"

Seçimle alakalı konuşan Boz, “Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah. Oy pusulası biraz uzundu o biraz tabi zaman alıyor ama bugün çok beklemedik. Toplamda yarım saat falan bekledim. O kadar da bekleyeceğiz. Vatani görevimiz” dedi.


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