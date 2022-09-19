Murat Dalkılıç'la görüntülenen Çağla Boz kim? Çağla Boz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Hande Erçel'in ardından Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'ın Akbaş ile ilişkisini noktaladığını duyurulmuştu. Murat Dalkılıç'ın yeni bir ilişkiye başladığı haberleri ise gündeme düştü. Peki, Murat Dalkılıç'la görüntülenen Çağla Boz kim? Çağla Boz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Sitare Akbaş ile yolları ayrılan Murat Dalkılıç, geçen gece Çağla Boz ile görüntülendi. Magazin takipçilerini oldukça meraklandıran isim araştırılmaya başlandı. İşte, ''Çağla Boz kimdir'' sorusunun yanıtı...
ÇAĞLA BOZ KİM?
1999 yılında doğan 23 yaşındaki Çağla Boz, 2019 yılında New York Fashion Week'te defilede ismini duyurmuştu. Oyunculuğa yeni adım atan Çağla Boz, Tolgahan Sayışman ile birlikte Aynasız filminde rol aldı.
Aynasız isimli filmin müziklerini yapan Murat Dalkılıç'ın genç oyuncu adayı ile film sayesinde tanıştıkları iddia edildi. Öte yandan, filmin galasına eski sevgilisi Sitare Akbaş ile katılan Murat Dalkılıç, kameralara poz vermişti.
‘Aynasız Haluk’ film ekibi, geçen nisan ayında projenin müziklerini üstlenen Murat Dalkılıç’ın klibinde buluşmuştu. Dalkılıç, Sayışman, Erdal Özyağcılar, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler ve Çağla Boz birlikte kameralara poz vermişti.
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