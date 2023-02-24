Murat Eken kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Murat Eken hangi filmler ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:24

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:24

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla tanınan Murat Eken Survivor 2023 yarışmasındaki performansıyla dikkat çekti. Murat Eken'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Murat Eken kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? İşte, Murat Eken hakkında merak edilenler...

MURAT EKEN KİMDİR?

Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı.

Murat Eken, 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

MURAT EKEN 'İN BOYU, KİLOSU VE BURCU NEDİR?

1.75 metre boyundaki ve 70 kilo ağırlığındaki Murat Eken'in burcu Aslan'dır.

MURAT EKEN EVLİ Mİ?

Murat Eken, 7 Ağustos 2016 tarihinde Gizem Önen ile dünya evine girdi. İkili, 4 yıllık evliliklerinin ardından 2020 yılında boşandı.

MURAT EKEN FİLMOGRAFİSİ

MURAT EKEN FİLMLERİ

Kutsal Damacana (2007)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Müthiş Bir Film (2016)

MURAT EKEN DİZİLERİ

Bir Demet Tiyatro (2006)

Hatırla Sevgili (2006)

Ertelenmiş Hayatlar (2007)

Sınıf (2008)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008)

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

Düşman Kardeşler (2012)

Salih Kuşu (2013)

Galip Derviş (2013)

Kadim Dostum (2014)

Eğlendirme Dairesi (2015)