Murat Menteş'in kaleminden 'Dehşet Bey' geliyor: 'John Wick kadar iyi'
O3 Medya, "Dehşet Bey" adında bir film hazırlığında olduğunu duyurdu. O3 Medya’nın kurucusu Saner Ayar, " John Wick kadar iyi ve Türkiye’de bu işin yapılabildiğini iddiasıyla çekilecek bir film" dedi.
O3 Medya’nın kurucusu Saner Ayar, Murat Menteş’in Dehşet Bey karakterinden çıkan bir film çekeceklerini açıkladı. Murat Menteş’in senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturacak.
Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuşan Ayar, "Çok büyük bir filmimiz var; Dehşet Bey… Onu yapacağız. Başrol oyuncusu belli gibi… John Wick kadar iyi ve Türkiye’de bu işin yapılabildiğini iddiasıyla çekilecek bir film. Murat Menteş’in Dehşet Bey karakterinden çıkma" ifadelerini kullandı.
Ayar sözlerine, "Mehmet Ada Öztekin ve Murat Menteş bayağı bir senaryonun üzerinden geçti. Bunun dışında Almanya Netflix için de bir film çekiyoruz" diye devam etti.
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