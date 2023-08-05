Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:45

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın hayatı yurtaşşlar tarafından merak edildi. Murat Sancak ile ilgili aramalar internette hız kazandı. Peki, Murat Sancak kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak ne iş yapıyor? İşte, Murat Sancak'ın hayatı ve kariyeri...

MURAT SANCAK KİMDİR?

Murat Sancak, 23 Ocak 1968'de doğdu.

İlaç dağıtım alanında faaliyet gösteren Alliance Healthcare’da uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttü. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kurarak sağlık alanında yatırımlarına başladı.

2008 yılında Türkiye’nin en büyük hasta altı bezi fabrikası SAN Sağlık firmasını kurdu. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini hayata geçirerek Türkye’nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA’nın geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti.

Türkiye’de farmakoloji ve farmakovijilans alanında kamu yararına geliştirilecek projeler hayata geçirmek üzere 2017 yılında Maxicells İlaç San. Firmasını kurdu. 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu yönetim kurulu başkanlığı ve TürkMedya yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2018 yılında Adana Demirspor Kulübü Başkanlığına seçildi.

20 Ağustos 2015 yılında suikast girişimine uğrayan Sancak, bu olaydan yara almadan kurtuldu.

Murat Sancak, evli ve 6 çocuk babasıdır. İş insanı Ethem Sancak'ın kuzenidir.