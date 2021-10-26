Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), memleketi Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Sanat dünyasından ve siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde şiir ve deyişler okundu.
Sanatçı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık hayat arkadaşı Fatma Eroğlu, hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmişti. Eroğlu'nun cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Mut ilçesindeki Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevine getirildi.
ŞİİR VE DEYİŞLER OKUNDU
Törene, Musa Eroğlu, çocukları, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, siyasi partilerin ilçe başkanları, yakınları, sevenleri ve yurttaşların yanı sıra aralarında, Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı'nın da bulunduğu sanatçı dostları katıldı.
Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz'un yaptığı duanın ardından Erdal Erzincanlı ve diğer sanatçılar şiir ve deyişler okudu.
Fatma Eroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Yazalanı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla Musa Eroğlu'na başsağlığı diledi.
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