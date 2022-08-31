Tanju Çolak'ın babası Mustafa Çolak kimdir? Mustafa Çolak kimdir, neden hayatını kaybetti?
Eski futbolcu Tanju Çolak'ın babası Mustafa Çolak hayatını kaybetti. Mustafa Çolak kimdir? Mustafa Çolak kimdir, neden hayatını kaybetti?
Türk futbolunun önemli isimlerinden Tanju Çolak’ın acı günü. Tanju Çolak’ın babası Mustafa Çolak hayatını kaybetti. Mustafa Çolak aynı zamanda futbolcu Yücel Çolak'ın da babasıydı. Samsunlu olan Mustafa Çolak'ın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.
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Çolak’ın yarın memleketi Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Yıldırım açıklamasında, “Samsunspor Kulübü’müzün eski oyuncularından milli futbolcumuz Tanju Çolak’ın ve Yücel Çolak’ın babası Mustafa Çolak’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.
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