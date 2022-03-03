Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

03 Mart 2022 Perşembe, 14:21

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Gürses'i anmak için yurdun dört bir yanından gelen sevenleri, Zincirlikuyu Mezarlığı'na akın etti. Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Gürses'in kabri başına gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gül Çakıcı, "9 senedir her sene buradayız. İstanbul dışından ve İstanbul'dan gelen arkadaşların ayaklarına sağlık. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu sevgi ilkokuldan geliyor bizim sevgimiz. Hayranlarının çoğunun sevgisi çocukluktan geliyor" dedi.

"MÜSLÜM BABA İÇİN GELDİM"

Adana'dan geldiğini söyleyen Enes Ateş, "Müslüm baba için geldik, Müslüm bir efsanedir, hayattır. Onsuz hayat olamaz. O bizim yaşam kaynağımızdır. Onu dinlemediğimiz zaman bize yaşam cehennem gibi geliyor. Bugüne özel olarak Adana'dan kalktım geldi. 11 yaşından beri Müslüm Gürses'in şarkılarını dinliyorum diye konuştu.

"AİLE BOYU GÜRSES'İZ"

Müslüm Gürses'i çok sevdiği için soyadını 'Gürses' olarak değiştiren Veysi Gürses ise " Müslüm baba için Mardin'den geldik. Her sene buraya gelip mezarının başında dua ediyoruz. 9 yıl değil 90 yıl hep burada olacağız. Soyadımı değiştirdim, Gürses yaptım. Bir çocuğumun adı Müslüm Gürses. Diğerinin ki de Gürses Gürses. Biz aile boyu Gürses'iz" dedi.