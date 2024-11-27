Müslüm Gürses 'yapay zeka'yla dönüyor: Albümün çıkış parçası belli oldu

Arabesk müziğin unutulmayan isimlerinden Müslüm Gürses’in yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulmuş albüm piyasaya çıkıyor.

Müslüm Gürses 'yapay zeka'yla dönüyor: Albümün çıkış parçası belli oldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:25

11 sene önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in sesi, yapay zeka ile sevenleriyle buluşuyor.

Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenerek hafızalara kazınan 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak.

Tüm yasal hakları alınarak hazırlandığı belirtilen ‘Eskisi Gibi’ albümü Epic Yapım tarafından hazırlandı.

Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.


Etiketler: #Müslüm Gürses #Yapay zeka

İlgili Haberler

Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı
Müslüm Gürses anısına Sedat Peker tehdidi

Müslüm Gürses anısına Sedat Peker tehdidi
İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu: Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler

İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu: Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler