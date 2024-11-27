Müslüm Gürses 'yapay zeka'yla dönüyor: Albümün çıkış parçası belli oldu

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:25

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:27

11 sene önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in sesi, yapay zeka ile sevenleriyle buluşuyor.

Gürses’in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenerek hafızalara kazınan 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu’nun ‘Vay be’si olacak.

Tüm yasal hakları alınarak hazırlandığı belirtilen ‘Eskisi Gibi’ albümü Epic Yapım tarafından hazırlandı.

Albümün çıkış parçası ‘Vay be’ 29 Aralık'ta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek.