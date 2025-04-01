Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:37

Güncelleme: 01.04.2025 - 20:37

Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Mustafa Kayhan kimdir? Mustafa Kayhan nereli, kaç yaşında? Mustafa Kayhan öldü mü?

MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?

Mustafa Kayhan, 1969 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1999 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, 2004 yılında Tarım İl Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2011 yılında Hayvancılık Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında ise Hayvancılık Genel Müdürü görevine atanan Mustafa Kayhan, 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Çok sayıda projelerin hazırlayıcı ve uygulayıcılarından olan

MUSTAFA KAYHAN EVLİ Mİ?

Mustafa Kayhan evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.