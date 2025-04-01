Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:44

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:44

Sosyal medyada DBL Entertainment’a boykot çağrısı yükselirken şirketin organizatörlüğünü yüklendiği Britanyalı şarkıcı Robbie Williams’dan da dayanışma göstererek konserlerini iptal etmesi bekleniyor. Peki, Robbie Williams kimdir? Robbie Williams nereli? Robbie Williams Türkiye'ye gelecek mi? Robbie Williams'ın hayatı ve kariyeri...

ROBBIW WILLIAMS KİMDİR?

Robert Peter "Robbie" Williams, Peter ve Janet Williams'ın oğlu olarak Stoke-on-Trent bölgesinde 13 Şubat 1974 tarihinde dünyaya geldi. Annesi ve stand-up komedyeni babası Peter "Parp" Conway, Williams 3 yaşındayken ayrıldı. Bu yüzden Williams ve ablası Sally anneleri Janet ile birlikte büyüdü.

Büyüdüğünde Stoke-on-Trent'teki Mill Hill ilkokuluna, ardından Tunstall bölgesindeki Aziz Margaret Ward Katolik Okulu'na giderek öğrenimine devam etti. Bunun yanında Tunstall'daki UKDDF dans okuluna katıldı ve birkaç okul oyununda oynadı. Bu oyunlar içerisinde kendisinin en büyük rolü olan, İngiliz müzikali Oliver!'in Artful Dodger karakterini canlandırdı. Lise yıllarında başarısız bir öğrenci olan Williams 16 yaşında çift-cam satış elemanı olarak işe başladı; ama annesinin gazetede bir erkek müzik grubu kurulacağına dair bir ilan görüp onu teşvik etmesiyle Take That grubuna dahil oldu.

ROBBIE WILLIAMS'IN ŞARKILARI