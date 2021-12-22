Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a 1 liralık dava: Canlı yayında 'Kürdo' diye seslenerek beni aşağıladı
Şarkıcı Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma sürüyor. Son olarak, Ersoy'un, canlı yayında kendisine ‘Kürdo’ diye seslenerek aşağıladığını iddia eden Keser, Ersoy’a 1 TL’lik dava açtı. Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından gündem olacak açıklamalarda bulunmuş ve Bülent Ersoy için "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" demişti.
Sanatçılar Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma devam ediyor. Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı.
Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar. Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor. Zeki Müren gitmiş, o kalmış... Hadi oradan... Kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün" demişti.
ERSOY DAVA AÇMIŞTI
Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile yaşanan tartışma sonrası konuyu yargıya taşımıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e bir TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
KESER'DEN 1 LİRALIK 'KARŞI DAVA'
Son olarak Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un kendisine "Kürdo" diye hitap ederek hakaret ettiğini öne sürerek dava açtı.
İktidara yakın yayın organlarından Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla başvuran Keser, Bülent Ersoy’un programda kendisine “Kürdo” diye hitap ederek ayrımcılık yaptığını, hakaret ettiğini ve aşağıladığını öne sürdü.
Kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keser, Bülent Ersoy’dan 1 lira manevi tazminat istedi.
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