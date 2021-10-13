Mustafa Sandal'a kötü haber: Konseri iptal edildi
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın orkestrasından 3 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Sandal'ın bu akşamki konseri iptal edildi. Sandal, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan kötü haber geldi. Sandal'ın konser orkestrasından 3 müzisyenin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
KONSER İPTAL EDİLDİ
Poll Production'un organizasyonu ve Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri” kapsamında bu akşam sahneye çıkacak olan Sandal'ın konseri iptal edildi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü şarkıcı, söz konusu gelişmeyi üzülerek Instagram'dan duyurdu.
ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARI DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman da Şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı.
İlgili Haberler
- Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi
- Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Manavgat'ta konser verdi
- İbrahim Tatlıses 5 konserden servet kazanacak
- Nemrut Dağı’nın zirvesinde ‘Trio Patara’ ile büyük konser
- 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- DSÖ’den kritik açıklama
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!