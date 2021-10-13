Mustafa Sandal'a kötü haber: Konseri iptal edildi

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın orkestrasından 3 kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Sandal'ın bu akşamki konseri iptal edildi. Sandal, kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:03
Mustafa Sandal'a kötü haber: Konseri iptal edildi
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan kötü haber geldi.  Sandal'ın konser orkestrasından 3 müzisyenin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Poll Production'un organizasyonu ve Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri” kapsamında bu akşam sahneye çıkacak olan Sandal'ın konseri iptal edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü şarkıcı, söz konusu gelişmeyi üzülerek Instagram'dan duyurdu.

ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARI DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman da Şubat ayında koronavirüse yakalanmıştı.


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