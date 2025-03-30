Mustafa Sandal'dan Seda Bakan'a 'Devlet büyüğü' yanıtı!

Yayınlanma: 30.03.2025 - 12:31

Güncelleme: 30.03.2025 - 12:31

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltın alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemler Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Özellikle öğrencilerin yaptığı eylemlerde polisin sert müdahalesi tepki toplarken yüzlerce öğrenci gözaltına alındı.



Toplam 301 öğrenci bu bayramı ailesinden ayrı geçirecek.

Öğrencilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına pek çok ünlü tepki gösterirken, sosyal medya baskısıyla orta yolcu paylaşımlar yapan isimler gözden kaçmadı.

"DEVLET BÜYÜKLERİNE SESLENDİ"

Oyuncu Seda Bakan'ın öğrencilerin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşım da sosyal medyada gündem oldu. Bakan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Devlet büyüklerimiz lütfen büyüklüklerini göstersin ve öğrenciler serbest kalsın... Bu bayram kimsenin annesi, babası üzülmesin. Lütfen bekliyoruz."



MUSTAFA SANDAL'DAN DERS NİTELİĞİNDE CEVAP!



Seda Bakan'ın paylaşımına şarkıcı Mustafa Sandal'dan ders niteliğinde bir cevap geldi.

X hesabından Bakan'a cevap veren ünlü şarkıcı, "Devletin büyüğü yoktur Seda. Büyük olan sadece millettir. Onlar devlet kademesinde millete hizmet adına seçilmiş ya da atanmış görevlilerdir. Sevgilerle." dedi.





ÜNLÜLER DE BOYKOT LİSTESİNDE

Özgür Özel'in boykot çağrısını genişleten sosyal medya kullanıcıları, ülke gündemine ses çıkartmayan ya da tepki aldıktan sonra göstermelik paylaşım yapan ünlüleri ve fenomenleri de boykot listesine dahil etti. Pek çok kişi sessiz kalan ünlü isimleri ve fenomenleri engellemeye başladı. Fenomenler yüz binlerce takipçi kaybetti.

