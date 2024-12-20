Okullarda yılbaşı kutlamaları yasaklandı, Mustafa Sandal'dan sert tepki

İstanbul'da Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullarda yılbaşı kutlamalarını yasakladı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Okullarda yılbaşı kutlamaları yasaklandı, Mustafa Sandal'dan sert tepki
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:48

İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçelerindeki okullara gönderdikleri yazılarda yılbaşı etkinliklerinin düzenlenmemesini istedi. Söz konusu karar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu karara sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Sandal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların yeni yıla 'merhaba' demesine karışma cüreti! Madem yeni yıla hoş geldin demek zorunuza gidiyor, bu kararı verenler 1 Ocak'ta izin yapmasın. Biz, onlara inat 'duble' kutlayacağız!"

Karar, sosyal medyada farklı görüşlerle karşılanırken, Sandal'ın açıklaması geniş yankı uyandırdı.


Etiketler: #Mustafa Sandal

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