Mustafa Sandal'dan yıllar sonra gelen 'Aya Benzer' itirafı: 'O dans figürü...'
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Star TV'de yayınlanan ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Sandal, 'Aya Benzer' şarkısıyla meşhur olan dans figürünün kendisine ait olmadığını açıkladı.
Star TV’de yayınlanan ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 10 Aralık Cumartesi akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Uzun bir aradan sonra televizyon programına katılan Mustafa Sandal, geçmiş yıllara dair konuştu.
"SURLARDAN KAYARAK GEL"
Bir konser anısı anlatmak isteyen Sandal, "Sene 1996-1997 Rumeli Hisar'ı konserleri var, o dönem en prestijli konserler. Ben de açılışını yapıyorum o sene Rumeli Konserleri'nin. Bir arkadaşım dedi ki 'Sen hiç görülmemiş bir şey yapmalısın ağabey. Surlardan kayarak gel bence' dedi. Benim de hoşuma gitti, 'Harika fikir" dedim. Konserle hiç alakası olmayan insanlar bile o açılışı görmek için geldi. Orkestra başladı, ben kayarak geldim sahneye ama insanlar beğenmedi. 'A bu muydu?' falan oldu. Sahneye geldim ama kemeri açamıyorum. 4-5 adam geldi onlar da açamadı. Ama Türk insanından Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar orada" dedi.
"Geçmişte saçmaladığım çok yer var diyen" Sandal, 'Aya Benzer' şarkısının klibindeki bazı dans figürlerini de tiye aldı.
İKON OLMUŞ DANS FİGÜRÜNÜN HİKAYESİ
Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, "İkon olmuş bir das figürünün ortaya çıkış hikayesini hatırlıyor musun?" sorusuna yanıt verdi.
"O DANS ANNEME AİT"
Aya Benzer' şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, "Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani Aya Benzer dansının patenti anneme ait, bana değil" dedi.
1400 TL'LİK MAKARNA
Öte yandan programa damga vuran anlardan biri de Doğu Demirkol'un Sandal ile ilgili makarna anısı oldu.
Sandal ile yakın arkadaş olan Demirkol, "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'Beyaz trüflü makarna.' Hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.
İlgili Haberler
- Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: 'Elinize kolunuza hakim olun'
- Mustafa Sandal ile AKP Grup Başkanvekili arasında 'Suriyeli' atışması: 'Soru sormam mı zorunuza gidiyor?'
- Mustafa Sandal'dan, Azez'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: 'Uğurlarında harcanan milyarlarca dolar ve final'
-
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- 'Kanun imkansız diyor beyefendi'
- İşte konuşulan rakamlar...
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü