Mustafa Sandal'dan yıllar sonra gelen 'Aya Benzer' itirafı: 'O dans figürü...'

11 Aralık 2022 Pazar, 14:59

Star TV’de yayınlanan ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 10 Aralık Cumartesi akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Uzun bir aradan sonra televizyon programına katılan Mustafa Sandal, geçmiş yıllara dair konuştu.

"SURLARDAN KAYARAK GEL"

Bir konser anısı anlatmak isteyen Sandal, "Sene 1996-1997 Rumeli Hisar'ı konserleri var, o dönem en prestijli konserler. Ben de açılışını yapıyorum o sene Rumeli Konserleri'nin. Bir arkadaşım dedi ki 'Sen hiç görülmemiş bir şey yapmalısın ağabey. Surlardan kayarak gel bence' dedi. Benim de hoşuma gitti, 'Harika fikir" dedim. Konserle hiç alakası olmayan insanlar bile o açılışı görmek için geldi. Orkestra başladı, ben kayarak geldim sahneye ama insanlar beğenmedi. 'A bu muydu?' falan oldu. Sahneye geldim ama kemeri açamıyorum. 4-5 adam geldi onlar da açamadı. Ama Türk insanından Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar orada" dedi.

"Geçmişte saçmaladığım çok yer var diyen" Sandal, 'Aya Benzer' şarkısının klibindeki bazı dans figürlerini de tiye aldı.

İKON OLMUŞ DANS FİGÜRÜNÜN HİKAYESİ

Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, "İkon olmuş bir das figürünün ortaya çıkış hikayesini hatırlıyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

"O DANS ANNEME AİT"

Aya Benzer' şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, "Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani Aya Benzer dansının patenti anneme ait, bana değil" dedi.

1400 TL'LİK MAKARNA

Öte yandan programa damga vuran anlardan biri de Doğu Demirkol'un Sandal ile ilgili makarna anısı oldu.

Sandal ile yakın arkadaş olan Demirkol, "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'Beyaz trüflü makarna.' Hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.