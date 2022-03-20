Mustafa Sarıgül: Acun Ilıcalı'nın yolunu açtım
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Acun Ilıcalı ile olan anısını anlattı ve onun yolunu açtığını söyledi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken TikTok videoları paylaşmaya devam ediyor.
Mustafa Sarıgül son paylaştığı videoda televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönem yaşadıkları bir anıyı anlattı.
Mustafa Sarıgül, o röportajdan sonra Acun Ilıcalı'nın yolunu açtığını söyledi.
İlgili Haberler
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı: 'Bu ayıp size yeter'
- Mustafa Sarıgül bu kez de ekmek kuyruğunda
- Fahiş fiyatlara isyan eden Mustafa Sarıgül bu kez de tüpü tokatladı
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Tayvanlıların favori yabancı ülkesi belli oldu
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat