Mustafa Sarıgül: Acun Ilıcalı'nın yolunu açtım

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Acun Ilıcalı ile olan anısını anlattı ve onun yolunu açtığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 16:53
Mustafa Sarıgül: Acun Ilıcalı'nın yolunu açtım
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken TikTok videoları paylaşmaya devam ediyor.

Mustafa Sarıgül son paylaştığı videoda televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönem yaşadıkları bir anıyı anlattı.

Mustafa Sarıgül, o röportajdan sonra Acun Ilıcalı'nın yolunu açtığını söyledi.




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