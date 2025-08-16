Mut'ta 4500 dekarda hasadı başladı: Coğrafi işaret bekliyor...



Narlı Mahallesi'ndeki bahçelerde olgunlaşan incirleri toplamak için çiftçiler sabahın erken saatlerinde hasat mesaisine başlıyor.

Ağaçlardan toplanarak özenle kasalara yerleştirilen incirler, kamyonetlerle mahalle haline taşınıyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da hasat yapılan mahallede çiftçilerle görüştü, hasada katıldı.

Yılmaz, gazetecilere, ilçede 4 bin 500 dekar arazide incir yetiştirildiğini söyledi.



Bu yıl incirde verimli sezon geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "Bu sezon hasat, üreticinin, çiftçinin, tüccarın yüzünü güldürmekte. Bu yıl ilçemize özgü Mut beyazı incirinin coğrafi işaretini alacağız. İlçe genelinde 10 bin ton incir rekoltesi beklemekteyiz." dedi.

Narlı Mahallesi Muhtarı ve üretici Abdullah Akay da son yıllarda beyaz incirden güzel gelir elde ettiklerini belirtti.

Tüccar Suat Beyhan da Mut'ta üretilen incirin iç piyasada ve yurt dışında talep gördüğünü kaydetti.