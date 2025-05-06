Mutlu Kaya’dan duygulandıran paylaşım: 'Annem bana değil, ben anneme bakacaktım'

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:39

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:39

2015 yılında FOX TV’de yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, hem sesiyle hem duru güzelliğiyle izleyenleri büyülemişti. Ancak müzikle dolu hayalleri, takıntılı bir erkeğin silahlı saldırısıyla yarım kaldı. Henüz genç bir kızken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve %96 oranında engelli kalan Mutlu Kaya’nın hayatı bir anda değişti.

TAKINTILI HAYRANI HAYATINI KARARTTI

Saldırganın, Mutlu’nun yarışmaya katıldığını televizyonda gördükten sonra kıskançlık krizine girdiği, FOX TV’ye giderek kendisini "amcasının oğlu" olarak tanıtıp yarışmadan çıkarılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Yarışma devam ederken, gece saatlerinde Mutlu’nun telefonuna “Çık dışarıya seni tek öldüreceğim, yoksa gelir hepinizi öldürürüm” mesajı geldi. Korkuyla dışarı çıkan genç kız, zorla arabaya bindirilerek saldırgan tarafından başından vuruldu.

Kurşunlardan biri kafasına isabet eden Mutlu, 58 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Yaşaması mucize olarak görülen genç kadın, büyük bir mücadeleyle hayata tutundu.

“BİR ELİMLE BARDAKTAN SU İÇMEK İSTİYORUM”

Daha önce verdiği bir röportajda saldırı anını anlatan Kaya, şu sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirmişti:

“Dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip dövdü. Üst üste kurşunlar yağdırdı. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Bazen diyorum, Allah’ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor.”

“DÖRT DUVAR ARASINDA YAŞIYORUM YILLARDIR”

Fizik tedavisi hala devam eden Mutlu Kaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda iç dünyasını şu sözlerle dile getirdi: